В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР

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Два взрыва произошли в Донецке 23 сентября. По данным СМИ, совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева. Он находится в критическом состоянии.

Автомобиль министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева был подорван в центре Донецка. По данным "Донецкого агентства новостей", министр не пострадал.

Однако РИА Новости сообщает, что Тимофеев получил ранение и сейчас доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что в центре Донецка прогремело два взрыва. Один из них произошел на проспекте Мира. Место происшествия оцеплено. Всего в результате взрывов пострадали восемь человек.