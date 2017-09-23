СМИ: у ядерного полигона в КНДР из-за взрыва произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 23 сентября в северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто. Китайский сейсмологический центр сообщил, что его причиной мог стать взрыв. Толчки ощущались рядом с испытательным ядерным полигоном.

В северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто произошло землетрясение магнитудой 3,4. По данным Китайского сейсмологического центра, его причиной мог послужить взрыв, передает ТАСС.

Толчки зафиксированы в 16:29 по пекинскому времени (в 11:29 по московскому). Очаг залегал на глубине "0 метров".

Кроме того, стало известно, что землетрясение произошло рядом с испытательным ядерным полигоном.

Однако в Южной Корее предполагают, что землетрясение носило природный характер и не связано с испытаниями, информирует РИА Новости.