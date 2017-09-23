МВД возбудило дело по факту давления на кинотеатры из-за показа "Матильды"

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Уголовное дело возбуждено по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". По данному делу задержан руководитель организации "Христианское государство" Александр Калинин.

МВД возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА Новости.

По ее словам, по этому делу задержан лидер одной из общественных организаций. Источник в правоохранительных органах отметил, что речь идет о руководителе организации "Христианское государство" Александре Калинине.

Дело возбуждено по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" в связи с угрозами применения насилия в отношении зрителей, а также причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

На этой неделе Калинин и несколько членов его организации были задержаны по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя.

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