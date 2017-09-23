Иран провел испытания новой баллистической ракеты

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Иран испытал новую баллистическую ракету "Хорамшахр". Она способна нести несколько боеголовок, и дальностью полета до двух тысяч километров.

Тегеран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, которая способна нести несколько боеголовок, и дальностью полета до двух тысяч километров. Об этом сообщает ТАСС.

Новая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране 22 сентября. О дате проведения не сообщается.

В ходе парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, которые стоят на вооружении армии Исламской Республики, президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.