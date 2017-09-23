В "Домодедово" возобновилась регистрация на рейсы "ВИМ-Авиа"

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В "Домодедово" возобновилась регистрация на задержанные рейсы компании "ВИМ-Авиа". В ближайшее время все пассажиры вылетят из Москвы. По словам представителя Росавиации, длительная задержка вылетов связана с тем, что авиакомпания не урегулировала задолженность перевозчика перед топливно-заправочными организациями.

Сотни пассажиров "ВИМ-Авиа" почти сутки ожидают вылета из московского аэропорта "Домодедово". Задержаны 14, как внутренних, так и международных рейсов. Регистрация на них возобновилась только сейчас, передает "ТВ Центр".

Представители компании никаких комментариев не дают. Вылеты отложены на неопределённый срок. Люди вынуждены сидеть в аэропорту. Многие пытались прорваться в офис перевозчика в "Домодедово".

Это уже не первая массовая задержка рейсов "ВИМ-Авиа". В конце мая были отменены более 100 вылетов. Тогда причиной назвали технические неисправности и отсутствие необходимого количества резервных лайнеров. Сегодня в Росавиации сообщили, что перебои связаны с задолженностью перевозчика за топливо. В самой компании обещают отправить все самолёты в ближайшее время.

"Длительные задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями. Вместе с тем, сегодня утром топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят в ближайшие дни совершить все запланированные рейсы", - отметил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

По последним данным, в "Домодедово" возобновилась регистрация на задержанные рейсы "ВИМ-Авиа". В ближайшее время все пассажиры вылетят из Москвы.