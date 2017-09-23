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Советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин проинспектировал строительство храма в честь Живоначальной Троицы в Косине. Уже завершена внутренняя отделка церкви.

На юго-востоке Москвы завершается строительство храма в честь Живоначальной Троицы в Косине, сообщает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин. Завершена внутренняя отделка церкви. Сейчас идёт роспись стен, установлен каркас деревянного иконостаса. Уже введен в эксплуатацию дом причта. В ближайшее время строители закончат благоустройство территории.