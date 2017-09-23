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Фестиваль "Изумрудный виноград" начался в саду "Эрмитаж" в Москве. Посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями Молдавской республики.

Посетители сада "Эрмитаж" в субботу знакомятся с культурой и традициями Молдавской республики. В Москве открылся фестиваль "Изумрудный виноград", передает "ТВ Центр".

На сцене выступают молдавские исполнители и танцевальные коллективы. Гостей праздника угощают блюдами традиционной кухни. Специальная программа организована и для детей - уличные спектакли, цирковые номера, и грандиозное шоу мыльных пузырей.