В Москве появилась улица доктора Гааза

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В Москве в районе Тропарёво-Никулино появилась улица Гааза. Она названа в честь врача и благотворителя, который открывал больницы при тюрьмах и потратил на благотворительность всё своё состояние.

Улица доктора Федора Гааза появилась в субботу на карте Москвы. Имя знаменитого врача и благотворителя присвоено проезду на западе города в районе Тропарёво-Никулино, передает "ТВ Центр".

А на территории расположенной там же немецкой школы в эти минуты проходит тематический фестиваль. В его программе: выступления музыкантов, встречи со спортсменами-паралимпийцами, конференция по вопросам инклюзивного образования.

В XIX веке московского доктора Гааза называли "святым врачом". Выходец из Германии открывал больницы при тюрьмах и потратил на благотворительность всё своё состояние.