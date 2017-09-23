В Москве открывается фестиваль "Круг света"

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Грандиозный уличный фестиваль "Круг света" открывается в Москве 23 сентября. В субботу большое светомузыкальные шоу покажут в парке "Царицыно", а также на Театральной площади и в Строгинской пойме.

В Москве открывается один из самых ярких уличных фестивалей - "Круг света". Уже в субботу грандиозные светомузыкальные шоу покажут в парке "Царицыно", на Театральной площади и в Строгинской пойме, передает "ТВ Центр".

Центральной площадкой праздника станет район Останкино. Главная телебашня страны примерит на себя образы знаменитых небоскребов, а на Останкинском пруду зрителей ждет пиротехническое шоу. Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите на нашем канале сегодня в восемь вечера.

И еще информация для автомобилистов. В связи с проведением фестиваля всю неделю по вечерам будет перекрыт ряд улиц.

Каждый день до среды с 17:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда, а также на Новоцарицынском шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

На северо-востоке города в субботу и воскресенье с 15:00 дня до 23:00 будет перекрыто движение вокруг Останкинского пруда и сквера, а с 9 до 11 вечера ещё и несколько улиц в районе проезда Дубовой Рощи.

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