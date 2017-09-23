В Швеции задержали россиян за управление судном в нетрезвом состоянии

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Двух россиян задержали к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. Там на мель село грузовое судно с дизельным топливом. Задержанные являются капитаном и штурманом корабля. Их подозревают в управлении судном в нетрезвом состоянии.

К югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции на мель село 80-метровое грузовое судно с дизельным топливом. По данным ТАСС, по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии задержаны капитан и штурман из России.

Одному из задержанных 35 лет, а другому - 50. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность.

Корабль шел из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн. В Службе береговой охраны отметили, что судно ходит под флагом Фарерских островов.