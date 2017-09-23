Меркель: страны G7 готовы ужесточить санкции против России
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Лидеры стран G7 готовы ужесточить санкции против России, утверждает канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это произойдет в случае, если обстановка на востоке Украины обострится.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран G7 готовы ужесточить санкции в отношении России в случае, если обстановка на востоке Украины обострится. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией Минских договоренностей. Мы готовы, если это потребуется, мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", — отметила Меркель.
Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года из-за ситуации на Украине и в Крыму. С тех пор Брюссель регулярно продлевал ограничительные меры.
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