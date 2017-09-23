Два землетрясения произошли в Мексике 23 сентября

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мексике в субботу в штате Оахака. Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Матиас-Ромеро. Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 в Тихом океане у побережья страны.

Два землетрясения произошли в Мексике в субботу. Сначала землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья страны, передает ТАСС.

Эпицентр находился в 48 километрах к юго-западу от города Паредон. Очаг залегал на глубине 74 километра.

Второе землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в мексиканском штате в штате Оахака. Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Матиас-Ромеро. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в КНДР. Китайский сейсмологический центр сообщил, что его причиной мог стать взрыв. Толчки ощущались рядом с испытательным ядерным полигоном.