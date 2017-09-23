Суд арестовал лидера "Христианского государства" до ноября

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В Москве Таганский суд арестовал лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина на два месяца. Он был задержан по делу о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин арестован до 22 ноября рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает ТАСС.

Факт ареста подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьи 179 УК России ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)", - сообщила она.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". Калинин был задержан именно по данному делу.

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