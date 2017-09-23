Глава МИД Сирии: США убили больше мирных сирийцев, чем террористов

Теги: сирия сша мид Сирийский конфликт

Западная коалиция во главе с США убила больше невинных сирийцев, чем террористов, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. По его словам, борьба с терроризмом без координации с Дамаском невозможна, а присутствие иностранных сил в Сирии без согласия правительства является оккупацией.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что международная коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, она убила больше невинных сирийцев, чем террористов, передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что борьба с терроризмом без координации с Дамаском невозможна. По его словам, присутствие иностранных сил в Сирии без согласия правительства является оккупацией.

Он добавил, что сейчас победа над террористами близка к достижению. "Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению", — заявил он с трибуны ООН.

Читайте также:

Лавров разочаровался в лауреате Нобелевской премии мира

Лавров и глава МИД Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке