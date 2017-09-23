ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в 11 туре РФПЛ

Теги: Спорт футбол цска динамо

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным "Динамо" в рамках матча 11 тура чемпионата России по футболу. Подопечные Виктора Гончаренко и игроки Юрия Калитвинцева голов друг другу не забили.

В Москве в субботу проходил матч 11 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встречались столичные ЦСКА и "Динамо", передает TVC.ru.

Матч завершился нулевой ничьей. За всю игру команды практически не создали опасных моментов.

Теперь ЦСКА набрал 20 очков и сравнялся с "Локомотивом" в турнирной таблице, все еще занимая четвертую позицию. "Динамо" обогнало "Уфу", заняв 11 место.