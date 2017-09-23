В Китае рассказали о природных причинах землетрясения в КНДР

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Землетрясение в КНДР, произошедшее там 23 сентября, вызвано природными факторами. Об этом заявили эксперты китайского сейсмологического центра (CENC).

Землетрясение магнитудой 3,4, которое произошло в субботу на территории Северной Кореи, не было последствием взрыва. Толчки были вызваны природными факторами, заявили эксперты китайского сейсмологического центра (CENC), передает РИА Новости.

Землетрясение произошло 23 сентября. Очаг землетрясения залегал на глубине 0 километров.

После фиксации подземных толчков, специалисты CENC и провинциальных сейсмологических центров провели исследования. Результаты показали, что толчки не были спровоцированы взрывом. Землетрясение было природным.

Ранее Китайский сейсмологический центр сообщил, что причиной толчков мог стать взрыв. Землетрясение произошло рядом с испытательным ядерным полигоном.