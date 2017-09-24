В ДТП с участием полицейской машины в Москве пострадали четыре человека

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На Нахимовском проспекте легковой автомобиль столкнулся со служебной машиной полиции. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На юго-западе Москвы произошло столкновение легкового автомобиля в полицейской машиной. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Около 8:00 в районе дома 32 по Нахимовскому проспекту произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых является служебной машиной полиции. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - полицейские", - рассказал источник в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.