Трамп ответил назвавшему его душевнобольным главе МИД КНДР

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Президент США Дональд Трамп ответил на выступление министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в ООН. Глава МИД КНДР назвал американского лидера душевнобольным человеком, которому нельзя доверять "ядерную кнопку". Трамп, в свою очередь, заявил, что если это было повторение слов Ким Чен Ына, то "долго они не протянут".

Президент США Дональд Трамп ответил на выступление в ООН министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Свою реакцию он выразил на своей странице в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

"Только что услышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он повторяет мысли маленького человека с ракетами, они долго не протянут", - говорится в сообщении.

Ранее в своем выступлении в ООН глава северокорейского МИД назвал Трампа душевнобольным человеком, которому нельзя доверять "ядерную кнопку".