В Германии начались парламентские выборы

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По всей Германии открылись избирательные участки в день парламентских выборов. По их результатам будет сформировано новое правительство ФРГ и назначен канцлер. Избирательные участки открылись в 9:00 по московскому времени и закроются в 19:00.

По всей Германии в день парламентских выборов открылись избирательные участки. Об этом сообщило агентство "РИА Новости". По итогам выборов в ФРГ будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Участки для голосования открылись в 9:00 по московскому времени и будут закрыты в 19:00. Примерно к этому времени станут известны результаты экзитполов.

По результатам проведенного социологами перед выборами голосования, большинство опрошенных - 34% - отдают предпочтение партийному союзу ХДС/ХСС, который возглавляет Ангела Меркель. За Социал-демократическую партию Германии Мартина Шульца готовы проголосовать 21% опрошенных, за "Альтернативу для Германии" - 13%. 11% респондентов намерены поддержать партию "Левые". За "свободных демократов" будут голосовать 9% опрошенных, за зеленых - 8%.

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