Президент Венесуэлы примет участие в Российской энергетической неделе

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в начале октября и примет участие в Российской энергетической неделе, Как сообщил источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, визит венесуэльского лидера, скорее всего, совпадет с мероприятием.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибудет в Россию в начале октября. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в штаб-кварте ООН в Нью-Йорке.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро может нанести визит в Россию в первых числах октября", - сказал он.

По данным источника, визит Мадуро, скорее всего, совпадет с запланированной на 3-7 октября Российской энергетической неделей. Президент Венесуэлы примет участие в мероприятии, если приедет.