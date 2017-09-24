Кандидаты на пост канцлера Германии начали голосовать на выборах

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В Германии проходят парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Представлено рекордное количество партий - 42. Но реальные шансы взять большинство в Бундестаге есть лишь у нескольких политических сил. В штабе канцлера Ангелы Меркель, которая выдвинута своей партией на очередной срок, рассчитывают на высокую явку избирателей.

По всей Германии в восемь часов утра открылись тысячи участков, рассказал "ТВ Центр". Избирателям нужно будет поставить в бюллетене две галочки. Одну — напротив названия партии. Вторую — рядом с фамилией политика, претендующего на пост канцлера.

Участие в выборах принимают 42 партии. Больше всего шансов попасть в Бундестаг, по предварительным опросам, у шести. Чуть больше 36% может набрать союз ХДС/ХСС. Далее идут социал-демократы, они могут получить 22% голосов. На третье место претендуют сразу четыре партии: "Альтернатива для Германии", Свободные демократы, "Левые" и "Зелёные". Все они могут получить около 10%. Остальные делят 4%.

Многие кандидаты от партий уже проголосовали. Дитмар Бартш от "Левых" и Чем Оздермир от "Зелёных" побывали на участках в Берлине. В столице же сегодня проголосует Ангела Меркель. А вот её ближайший соперник Мартин Шульц отправился в родной город Вюрзелен.

Было несколько тем, которые все без исключения политики поднимали по ходу избирательной кампании. Конечно же, это миграционный кризис. Одни партии предлагают ограничить въезд беженцев в страну, отправить часть из них домой и ввести строгий контроль на границах. ХДС и социал-демократы, напротив, говорят про то, что приезжих нужно интегрировать в немецкое общество. Обсуждали тему безопасности: Германия пережила несколько террористических атак. Почти все кандидаты за то, чтобы увеличить контингент полиции. Вот что ожидают от политиков избиратели.

Много обсуждали политики развитие цифровых технологий и защиту окружающей среды. Чётко разделились взгляды партий на то, как должна быть устроена семья: "Левые" и "Альтернатива для Германии", например, строго выступают за традиционные семьи. Партии Меркель и Шульца поддерживают также однополые браки. Резко полярные позиции по вопросу повышения пенсионного возраста и налогов для богатых. Состоятельные немцы сейчас и так платят почти 50% от доходов.

Поднимали политики, конечно, международные темы: отношения с Россией и США, конфликт на Корейском полуострове, сирийский конфликт. Но, хотя кампанию подробно освещали СМИ, ближе к выборам опросы показали, что 50% избирателей, которые собираются прийти на участки, не знают, как голосовать. Одна из немецких общественных организаций в помощь им даже создала игру "выборомат". После ваших ответов "да", "не знаю", "нет", машина предложит вам партию с подходящими взглядами. Стоит ли задействовать силы военных при террористических актах? Нужно ли обложить высокими налогами дизельные двигатели? Вопросы, примерно, такие.

Количество не определившихся пока с выбором немцев измеряется миллионами, они могут серьёзно повлиять на расклад сил. Так что, стоит ждать сюрпризов. Впрочем, вряд ли уже удастся изменить лишь один факт: судя по всему, Ангела Меркель, всё же, станет канцлером в четвёртый раз.

Евгения Карих, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Германия, Берлин