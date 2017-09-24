Около 150 тысяч человек протестуют в Париже из-за трудовой реформы

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Беспорядки в центре Парижа устроили активисты движения "Чёрный блок". Об этом сообщила французская полиция. Радикалы пытались сорвать митинг протеста, организованный движением "Непокорившаяся Франция".

Акция проходила мирно, пока на центральную сцену, где выступал лидер партии Жан-Люк Меланшон, не попытались прорваться десятки молодых людей, отметил "ТВ Центр". Все они были в чёрных масках. Охрана их не пропустила, завязалась потасовка. На сцену полетели бутылки и камни. Зачинщиков беспорядков удалось оттеснить.

О пострадавших ничего не сообщается. Митинг продолжился. Его участники протестуют против реформы трудового законодательства, которую утвердил президент Макрон. Всего в манифестации приняли участие около 150 тысяч человек.