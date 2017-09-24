Рейсы компании "ВИМ-авиа" снова задерживаются

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Самолёты "ВИМ-Авиа" в воскресенье снова отправляются с многочасовой задержкой. Рейс Москва-Благовещенск был отменен.

Уже несколько дней подряд в расписании авиакомпании серьезные перебои, отмечает "ТВ Центр". Вылеты задерживаются и отменяются. Около трёх тысяч пассажиров с пятницы не могли отправиться из столичного аэропорта "Домодедово".

Проблемы у перевозчика начались ещё в конце мая. Тогда тоже были отменены десятки рейсов. Нынешние массовые задержки связывают с долгами компании за топливо. О финансовых турдностях "ВИМ-Авиа" говорят и ее сотрудники. Многим из них не выплачивается зарплата, задолженность – более 200 миллионов рублей.

Возбуждено несколько административных дел. Проводится проверка. Установлено, что авиакомпания продавала билеты, зная о невозможности выполнения перелета. Сейчас ситуация на контроле у Росавиации и Минтранса. Уже через два часа начнётся заседание антикризисного штаба.