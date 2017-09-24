В столице проходит юбилейный Московский марафон

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Центр Москвы в воскресенье превратился в одну большую беговую площадку. В столице проходит юбилейный пятый Московский марафон.

Участвуют в мероприятии более 30 тысяч человек из 70 стран, рассказал "ТВ Центр". Это самый массовый ежегодный забег, проходящий в России. Основной маршрут – чуть больше 42 километров – проложен по центральным улицам столицы, по набережным Москвы-реки и возле стен Кремля. Организаторы предусмотрели и более короткую дистанцию в 10 километров. На старт марафона вышли как профессиональные спортсмены, так и любители.