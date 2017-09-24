Путин поздравил с Днем тигра участников фестиваля в Приморье

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"Полосатая колонна" в центре Владивостока. В столице Приморья отмечают День тигра. Праздник проводят уже 18-й год подряд.

Более 10 тысяч участников карнавального шествия нарядились в тематические костюмы и маски, рассказал "ТВ Центр". В программе – конкурсы, мастер-классы, концерты и международный марафон. А в Уссурийске открыли первый в России памятник защитникам природы. Ранее приветственное слово гостям и организаторам тигриного фестиваля направил Владимир Путин.