Минобороны заподозрило спецназ США в сотрудничестве с ИГ

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В Министерстве обороны заявили, что отряды спецназа США помогают "Сирийским демократическим силам" беспрепятственно продвигаться к Дейр-эз-Зору через боевые порядки "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). По данным ведомства, американские военные располагаются в опорных пунктах, ранее организованных боевиками. При этом, следов штурма вокруг объектов не обнаружено.

Американский спецназ сотрудничает с террористами "Исламского государства". Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, американский спецназ обеспечивает беспрепятственное продвижение "Сирийских демократических сил" через боевые порядки ИГ. Как подчеркнули в Минобороны, оппозиционные отряды не встречают со стороны боевиков никакого сопротивления. Ведомство представило аэрофотоснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября, на которых видно множество американских бронеавтомобилей, находящихся в районах дислокации подразделений ИГ.

"На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что опорные пункты спецподразделений США находятся в районах текущей дислокации боевиков ИГ, однако при этом никак не охраняются.

"Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", - заявили в российском оборонном ведомстве.