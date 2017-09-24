За вступление в ИГ лишены гражданства почти 200 азербайджанцев
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В ряды "Исламского государства" вступили около 900 граждан Азербайджана, сообщили в Службе государственной безопасности этой страны. По словам главы СГБ Мадата Гулиева, 195 человек были лишены гражданства, 85 - задержаны правоохранительными органами, а большинство - погибли в боях.
В ряды запрещенного в России "Исламского государства" вступили около 900 азербайджанцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Азербайджана Мадата Гулиева.
"85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях", - сказал он.
По словам Гулиева, сотрудники службы госбезопасности проверяют достоверность информации об убийстве около 300 граждан Азербайджана "в месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке". Он также сообщил о попытках совершения терактов на азербайджанской территории, которые были пресечены СГБ.
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