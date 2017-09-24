Лавров: Россия не будет тянуть с обращением в суд из-за дипсобственности в США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет затягивать процесс с обращением в суд из-за изъятия дипломатической собственности в США. При этом глава МИД отметил, что и спешить в этом деле не стоит.

Россия не будет затягивать с обращением в суд из-за изъятия дипсобственности в США. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова программе "Итоги недели" на НТВ.

По словам главы МИД, в настоящее время идет процесс сбора документов, а также ведутся переговоры с адвокатами и сбор мнений разных адвокатских контор.

"Но это дело такое - затягивать не будем, но и тут спешить не следует", - сказал Лавров.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва обратится в суд из-за действий Вашингтона с российской дипломатической собственностью.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США со 2 сентября. Так американская сторона ответила на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.