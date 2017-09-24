Министр доходов и сборов ДНР выступил на телевидении после покушения
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Министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев выступил на телевидении после того, как накануне на него было совершено покушение. На вопрос о подрыве автомобиля он ответил: "Не дождетесь".
Министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев выступил на телевидении после покушения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эфир местного телеканала.
В интервью министр говорил о развитии продовольственной безопасности республики. На вопрос о случившемся накануне покушении он ответил: "Не дождетесь".
Два взрыва произошли в Донецке 23 сентября. По данным СМИ, было совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Сообщалось, что его доставили в больницу в критическом состоянии.
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