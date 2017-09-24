В Московском марафоне второй год подряд победил бегун из Уфы

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В Москве сегодня главное беговое событие года – на старт в Лужниках вышло 30 тысяч атлетов, больше двух тысяч из них иностранцы, представляющие 71 страну мира. Это любители и профессионалы, среди которых немало известных лиц. Воскресным утром сложилось всё - отличная погода, трасса - одна из красивейших в мире по общему признанию, и конечно отличное настроение участников.

Атмосфера праздника и спорта. Когда бегущий сзади наступает на пятки, хочешь-не хочешь – побежишь. Или, для начала, начнешь разминаться, рассказал "ТВ Центр".

Энергия и адреналин витают в воздухе. Каждый здесь по делу – обновить личный рекорд, поддержать товарища или просто пришел за положительными эмоциями.

Любители и профессионалы, новички и опытные легкоатлеты. В этом году 30 тысяч участников из 70 стран. Уверены, что до финиша добегут. Или доползут.

Тех, кто собрался бежать, видно невооруженным глазом. И дело не в экипировке. Бегуны сосредоточены, немного нервничают. Первыми на старт вышли хендбайкеры – спортсмены, соревнующиеся на велосипедах с ручным приводом. Следом заступили марафонцы.

Узнать предельные возможности своего организма, осуществить мечту, претворить в жизнь то, к чему готовился не один месяц – Московский марафон, 42 километра 195 метров дистанции – это как от Лужников до подмосковного Звенигорода или Жуковского.

Чтобы бег был настоящим праздником, а не помехой автомобилистам, марафонская дистанция пролегала по самым живописным набережным столицы. Спортсмены бежали мимо делового центра "Москва-Сити", по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской и по Театральному проезду. Бегуны, по традиции, могли попробовать себя сразу на двух дистанциях. Помимо марафонской – забег на 10 километров. Они же первыми пришли к финишу.

Этот марафон – юбилейный, пятый по счету. Участники – от самых юных до возрастных спортсменов. Друг друга подбадривают. Останавливаться нельзя ни на секунду. Все ради этих заветных часов. И чтобы победа была честной. В этом году участники Московского марафона впервые сдали допинг-пробы.

Первым, как и в прошлом году, стал бегун из Уфы. Результат Артема Алексеева – 2 часа 14 минут.

"У меня подготовки в этом году было гораздо меньше, чем в том году. И то, что я сейчас показал. Я, в принципе, очень доволен сегодняшним результатом", - сказал победитель.

Первой среди женщин стала бегунья из Якутска. Она прибежала к финишу с результатом 2 часа 30 минут.

"Трасса здесь в Москве – самая лучшая в России, наверное. Я ни разу на такой хорошей трассе не бежала", - рассказала Сардана Трофимова.

Они ехали, шли и летели, чтобы преодолеть себя. Когда все уже позади, наступила эйфория. Даже пробежав свою дистанцию, бегуны не спешили расходиться. В этом братстве нет посторонних. Их объединил Московский марафон. Сегодняшние впечатления станут яркой точкой в беговом сезоне 2017.

Анастасия Мартынова, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Московская неделя