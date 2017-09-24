Налетчики с деревянными палками ограбили магазин на проспекте Мира

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Пять человек, вооруженных деревянными палками, ограбили продуктовый магазин на проспекте Мира. Как сообщили в столичном управлении МВД, налетчики забрали кассовый аппарат и скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Пять человек, вооруженных деревянными палками, ограбили продуктовый магазин на проспекте Мира. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

Сообщение об ограблении на проспекте Мира 135 поступило в полицию около пяти утра. Сотрудники МВД установили, что преступление было совершено пятью неизвестными в медицинских масках.

"Они, угрожая деревянными палками, разбили витрины и открыто похитили кассовый аппарат с деньгами, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.