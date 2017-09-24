Посол России в США сообщил о сигналах об улучшении отношений из Госдепа

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что из Госдепартамента поступают сигналы об улучшении двусторонних отношений. По его словам, готовность к улучшению высказывают многие американские дипломаты, и никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении отношений.

Из Годепартамента США поступают сигналы о готовности к улучшению отношений с Россией. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

"У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента. Мое первое впечатление - я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня", - заявил дипломат в эфире канала НТВ.

По мнению дипломата, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении отношений.