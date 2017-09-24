В Шотландии нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса

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В шотландском музее нашли считавшуюся утерянной в течение 400 лет картину Питера Пауля Рубенса. Обнаружить полотно удалось британскому журналисту и искусствоведу Бендору Гросвенору в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Подлинность картины подтвердили эксперты музея "Дом Рубенса" в Бельгии. Ее стоимость может достигать десятков миллионов фунтов.

Считавшуюся утраченной на протяжении 400 лет картину Питера Пауля Рубенса обнаружили в Шотландии. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на издание Scotsman.

Полотно обнаружил британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго. Ранее считалось, что данный портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса является копией написанной Рубенсом в 17 веке картины. Однако, журналист смог обнаружить под слоями грязи и нанесенной позднее краски фирменные приемы художника.

"Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса", - заявил представитель фонда музеев Глазго Дэвид Макдональд.

Подлинность картины подтвердили эксперты музея "Дом Рубенса" в Бельгии. Стоимость полотна может составить десятки миллионов фунтов.