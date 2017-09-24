ЦИК Германии не нашел свидетельств кибератак на выборах

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Глава Центральной избирательной комиссии Германии заявил, что свидетельств кибератак или манипулирования на парламентских выборах не выявлено. По его словам, нет никакой информации, указывающей в данном направлении.

На выборах в Германии не выявлено свидетельств кибератак или манипулирования. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии ФРГ Дитер Заррайтер.

"Нет информации, которая бы указывала в данном направлении", - сказал он.

В Германии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 18:00 (с 9:00 до 19:00 по московскому времени). По результатам выборов будет сформировано новое правительство ФРГ и назначен канцлер.