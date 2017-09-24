В багажнике попавшего в ДТП автомобиля в Ленобласти нашли труп

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В багажнике автомобиля, попавшего в ДТП в Ленинградской области, нашли тело женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Автомобиль, в котором был обнаружен труп, находился в угоне. Задержан 24-летний выходец из Средней Азии.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в багажнике автомобиля, попавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Авария произошла накануне вечером на пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе в поселке Ропша. В ДТП попали четыре автомобиля, в том числе Hyundai Creta, за рулем которой находился 24-летний выходец из Средней Азии, не имевший документов на эту машину. При оформлении происшествия в багажнике было найдено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

"В отношении 24-летнего выходца одной из среднеазиатских республик, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство")", - сообщили в СК.

Подозреваемый задержан. В настоящее время в рамках расследования дела проводятся необходимые следственные действия.