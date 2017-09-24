Иран пригрозил ускорением ядерной программы при выходе США из сделки

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения. При этом глава МИД подчеркнул, что иранская программа продолжит носить исключительно мирный характер.

Тегеран может ускорить свою ядерную программу, если США выйдут из сделки по атому. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа.

О последствиях возможного выхода США из ядерной сделки Зарифа спросили в эфире телеканала CNN. Пересмотр соглашения проводится в Соединенных Штатах каждые три месяца.

"Сертификация в США - не часть сделки, это внутренняя процедура США, она не освобождает президента Трампа или администрацию от ответственности, потому что единственный авторитет по верификации согласно сделке - это МАГАТЭ", - пояснил Зариф.

Он отметил, что Тегеран рассмотрит результаты данного процесса, а также имеющиеся возможности для реакции.

"У Ирана есть ряд возможностей, которые включают выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной, но не будет касаться или принимать ограничений, которые мы ранее приняли", - подчеркнул глава иранского МИД.