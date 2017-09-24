В Москве пострадавшего в ДТП подростка госпитализировали санитарным вертолетом

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В результате ДТП в центре Москвы пострадал 17-летний подросток. Его эвакуировали в одно из медучреждений санитарным вертолетом. Пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

В результате ДТП в центре столицы пострадал 17-летний подросток. Он был госпитализирован санитарным вертолетом. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет МАЦ вылетел по вызову на место ДТП по адресу: Волгоградский проспект, дом 11. Согласно предварительным данным, в аварии пострадал 17-летний подросток. По прибытию на место происшествия информация подтвердилась. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в одно из медицинских учреждений Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, до лечебного учреждения пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.