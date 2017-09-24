18:37, 24 сентября 2017

Два человека погибли в результате ДТП в Наро-Фоминском районе

Теги:  погибшие  Происшествие  подмосковье  дтп

В результате ДТП в Наро-Фоминском районе Московской области погибли два человека. Как сообщили в региональном управлении МВД, водитель Skoda не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате ДТП в Наро-Фоминском районе Московской области погибли два человека. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональное управление МВД.

"На проселочной дороге в районе деревни Паново Наро-Фоминского района водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП погибли два человека", - рассказали в пресс-службе ведомства. 

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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