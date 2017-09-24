Число жертв землетрясения в Мексике достигло 318 человек
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Жертвами землетрясения в Мексике стали 318 человек. Из них 180 погибли в столице страны. Ранее сообщалось о 305 погибших. Ранее сообщалось о 305 погибших. За последние сутки в Мехико были обнаружены еще 13 тел.
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 318 человек. Об этом в своем Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
���� #Oficial Total *318 fallecidos al momento#CDMX: 180#Morelos: 73#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca:1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 24 сентября 2017 г.
"Всего 318 погибших: 180 в Мехико, 73 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, один - в Оахаке", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мехико были обнаружены 13 тел погибших. 19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан. Очаг залегал на глубине 57 км. За первым землетрясением последовали десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.