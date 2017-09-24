19:05, 24 сентября 2017

Корреспондент "РИА Новости" попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре

Теги:  В мире  сирия  обстрел  журналист  сми

Корреспондент агентства "РИА Новости" попал под минометный обстрел в сирийском Дейр-эз-Зоре. В результате разрыва снаряда автомобиль, рядом с которым находился журналист, получил повреждения. Сам корреспондент не пострадал.

Корреспондент "РИА Новости" попал под минометный обстрел в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщается на сайте агентства.

"Сотрудник агентства не пострадал. В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным агентства, корреспондент находился рядом с автомобилем вместе с офицерами сирийской армии. 

Новости по теме Борьба с ИГ

Другие новости

В других СМИ