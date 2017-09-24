Корреспондент "РИА Новости" попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре
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Корреспондент агентства "РИА Новости" попал под минометный обстрел в сирийском Дейр-эз-Зоре. В результате разрыва снаряда автомобиль, рядом с которым находился журналист, получил повреждения. Сам корреспондент не пострадал.
Корреспондент "РИА Новости" попал под минометный обстрел в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщается на сайте агентства.
"Сотрудник агентства не пострадал. В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным агентства, корреспондент находился рядом с автомобилем вместе с офицерами сирийской армии.
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