Ни одна из германских партий не набрала большинства для формирования правительства

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Согласно данным экзит-поллов, в парламент Германии прошли шесть партий. При этом, ни одна из них не набрала необходимого для формирования правительства большинства. Таким образом, для формирования кабинета министров необходима коалиция. Явка на выборах составила 75%, что больше, чем четыре года назад.

Ни одна из партий в Германии не набрала необходимого для формирования правительства большинства. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные экзит-поллов.

Явка на выборах превысила показатель четырехлетней давности и составила 75%. По данным экзит-поллов лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель с 32,5 процента голосов. Следом идут социал-демократы с Мартином Шульцем (20%) и "Альтернатива для Германии" (13,5%). Свободная демократическая партия, "Зеленые" и "Левые" получили 10,5%, 9,5% и 9% голосов соответственно.

Таким образом, для формирования кабинета министров потребуется собирать коалицию. Лидер фракции социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил о намерении уйти в оппозицию и отказался от участия в коалиции.

"Я не вижу иного пути как при нынешних обстоятельствах уйти в оппозицию", - передает его слова ТАСС.