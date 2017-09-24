Во время авиашоу в Италии разбился истребитель. Видео

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В Италии во время авиашоу разбился истребитель ВВС страны. Пилот погиб. В результате происшествия авиашоу было прервано, а затем завершило работу. Пилот истребителя Eurofighter Typhoon врезался в воду, выполняя один из заключительных пунктов летной программы.

В Италии во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon ВВС страны. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Пилот самолета погиб. Его истребитель врезался в воду во время выполнения одного из заключительных пунктов летной программы. Авиашоу, которое проходило в районе города Террачина на побережье Тирренского моря, сначала было прервано, а затем завершило работу.

Как сообщили очевидцы, пилот не успел катапультироваться. Его тело было обнаружено спустя полтора часа после происшествия.