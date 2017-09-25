СМИ узнали о грядущих отставках губернаторов

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Серия отставок глав регионов может стартовать на этой неделе. Общее число субъектов, где, вероятно, сменится власть, приближается к десяти. Перестановки могут затронуть, в частности, Нижегородскую, Самарскую области, Алтайский, Красноярский края и один или два региона Северного Кавказа.

На этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Общее число субъектов, где предположительно могут смениться губернаторы, приближается к десяти. В их числе Ивановская, Нижегородская, Мурманская, Самарская и Омская области, а также Алтайский и Красноярский края. Кроме того, может смениться власть в Ненецком автономном округе и в одном или двух регионах Северного Кавказа.

В последние годы в России сложилась практика, когда о досрочной смене власти в регионах объявляется "пакетом". Глав субъектов меняют по несколько в день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя.