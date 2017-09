Гражданам восьми стран запретили въезд в США

Вашингтон ужесточил ограничительные меры на въезд в США граждан восьми стран, об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали и Судан уже находились в запретном списке с марта 2017 года, его срок истек в воскресенье. Теперь список продлили, а из перечня убрали Судан. Жители Венесуэлы, Северной Кореи и Чада оказались под запретом впервые. Дополнительным проверкам подвергнутся жители Ирака.

Президент США Дональд Трамп объяснил этот шаг "невозможностью безопасного отбора мигрантов". Предполагается, что запрет на въезд в США сможет помешать потенциальным террористам проникнуть в страну. Новые ограничения вступят в силу 18 октября.

"Обеспечение безопасности в Америке является моим главным приоритетом. Мы не будем принимать в нашей стране тех, чья безопасность вызывает сомнения", - написал американский лидер в Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC