Погибший в Сирии российский генерал представлен к награде

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В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он посмертно представлен к высокой государственной награде.Как сообщили в Минобороны России, офицер находился на передовой, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.