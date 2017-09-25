Погибший в Сирии российский генерал представлен к награде
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В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он посмертно представлен к высокой государственной награде.Как сообщили в Минобороны России, офицер находился на передовой, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.
По данным "ТВ Центра", со стороны террористов был открыт минометный огонь по командному пункту.
Валерий Асапов был замкомандующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, удостоен многих боевых наград. В 2013 президент лично вручил ему орден "За заслуги перед отечеством" IV степени.
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