08:17, 25 сентября 2017

Погибший в Сирии российский генерал представлен к награде

Теги:  В мире  сирия  россия  генерал

В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он посмертно представлен к высокой государственной награде.Как сообщили в Минобороны России, офицер находился на передовой, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

По данным "ТВ Центра", со стороны террористов был открыт минометный огонь по командному пункту.

Валерий Асапов был замкомандующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, удостоен многих боевых наград. В 2013 президент лично вручил ему орден "За заслуги перед отечеством" IV степени.   

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