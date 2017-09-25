В парламент Германии впервые за 70 лет прошли правые

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Волна протестов прокатилась по разным немецким городам на фоне новостей об итогах выборов в парламент. В Бундестаг, помимо политических гигантов: блока Ангелы Меркель и её соперников социал-демократов во главе с Мартином Шульцем впервые прошли правые. "Альтернатива для Германии" набрала 12,6 процента голосов.

Во Франкфурте сотни противников "Альтернативы для Германии" прошли маршем по центральным улицам, жгли файеры, сообщил "ТВ Центр". Самой массовой стала акция в Берлине. Демонстранты, среди которых было много антифашистов и молодежи, собрались у штаба "Альтернативы", выкрикивали неодобрительные лозунги. Но этим дело не ограничилось – толпа атаковала семью сопредседателя партии. Вмешалась охрана. По мнению протестующих, политика "Альтернативы для Германии" связана с пропагандой расизма и нацизма, и ей не место в Бундестаге. Итоги выборов, тем временем, в центре внимания мировых СМИ. Результат, с которым одержал победу блок Ангелы Меркель, значительно ниже, чем ожидалось – 33 процента. Худшими в истории оказались и цифры у социал-демократов, которые на втором месте с 20 с половиной процентами. Их лидер Мартин Шульц уже заявил, что его партия составит, цитата: "жёсткую оппозицию потенциальному раскладу сил в правительственной коалиции". Её состав остается главной интригой.

Избирательные участки накануне закрылись ровно в 18 часов. Тогда же появились первые данные экзит-поллов, которые, впрочем, спустя часы практически не изменились. ХДС получила чуть больше 33 процентов голосов. Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера, но это худший результат для её партии за последние годы. Когда Меркель в сопровождении соратников появилась в штабе ХДС, толпа встретила её криками.

"Нет никаких сомнений, мы рассчитывали на другой результат. Но ХДС/ХСС самая сильная партия Германии. Наши мандаты позволят нам сформировать правительство, и ни одна партия не сможет создать коалицию, которая была бы против нас", - заявила Меркель.

Но улыбки на лицах были натянутые. Ни на такой результат рассчитывали в союзе ХДС/ХСС. Расстроены и социал-демократы. Партия Мартина Шульца заработала меньше самых худших прогнозов – 20 процентов. Цифра не впечатляющая, но обнадёживающая.

"Сегодня тяжёлый и горький день для истории социал-демократической партии. Мы не достигли цели. Но такой процент позволит нам отстаивать свои принципы и ценности, среди которых толерантность и уважение, и бороться за них до следующих выборов", - отметил Мартин Шульц.

Что касается явки, она превысила показатели 2013 года. Право голоса в Германии имеет 61 миллион человек. На участки пришли чуть больше 75 процентов из них. В основном, это граждане за 60. Молодёжь в большинстве своём выборы проигнорировала.

Чаще всего, описывая эту предвыборную кампанию, журналисты употребляли слово "скучная". Но ближе к выборам ситуация изменилась: стало ясно, что в правительство, скорее всего, пройдут сразу шесть партий. Последние три года в Бундестаге заседали четыре. Впервые за 70 лет там окажутся правые: "Альтернатива для Германии" совершила гигантский для такой молодой партии прорыв. Теперь это третья политическая сила в Бундестаге.

"Дорогие друзья, это великий день в истории нашей партии. Мы сделали это! Мы в немецком парламенте и мы изменим эту страну", - заявил вице-председатель партии Александр Гауланд.

Большого успеха добились и другие маленькие партии. Сразу за "Альтернативой для Германии" – "Свободные демократы". Следом за ними "Левые" и "Зелёные". Остальные партии получили на всех меньше пяти процентов.

Каждый процент — это дополнительные места в парламенте. Но самое главное для небольших партий было набрать хотя бы 5%. Это — проходной порог, и это значит, что все они попадут в Бундестаг. Впереди — подсчёт мандатов, партиям предстоит определиться, как они будут выстраивать политику. Но это потом. А пока победители празднуют свой успех.

Евгения Карих, Илья Ушаков. "ТВ Центр", Германия, Берлин