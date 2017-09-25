На президентские выборы в Россию может приехать рекордное число наблюдателей

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Иностранные миссии готовы направить рекордное число наблюдателей на президентские выборы в России в марте 2018 года. Их численность может превысить 685 человек.

Рекордное число наблюдателей готовы направить иностранные миссии в Россию на президентские выборы в марте 2018 года. Их численность может превысить 685 человек, именно столько наблюдали за выборами главы государства в 2012 году, пишет газета "Известия".

Пять лет назад самыми многочисленными были миссии СНГ (275 наблюдателей) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (262 человека).

Формат, а также точное количество наблюдателей на выборах 2018 года определятся после визита в Россию миссии по оценке потребностей БДИПЧ. Сотрудники миссии изучат "политический контекст предстоящих выборов", встретятся с членами Центризбиркома, кандидатами в президенты и представителями партий.

Готовность прислать большое количество наблюдателей выразили в СНГ и ШОС. Эксперты считают, что повышенный интерес со стороны международного сообщества вызван желанием убедиться в прозрачности и легитимности процедур, о важности которых ранее заявляло новое руководство внутриполитического блока Кремля.

Официальное приглашение на выборы от ЦИК России международным наблюдателям будет направлено в декабре. Это произойдет уже после официального старта избирательной кампании и согласования параметров международного наблюдения с субъектами, имеющими право приглашать на выборы.