Спиртосодержащие лекарства начнут продавать без ограничений

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Лекарства, содержащие спирт, начнут продавать без ограничений в количестве. Это следует из приказа Минздрава, который зарегистрировал Минюст. До этого в проекте документа была предусмотрена норма, разрешающая продажу настоек по два флакона в одни руки. Однако в окончательный вариант она не вошла.

Содержащие спирт лекарства будут продаваться без ограничений в количестве. Об этом говорится в приказе Минздрава, зарегистрированном в Минюсте.

До этого проектом документа предусматривалась продажа настоек по два флакона в одни руки, однако в окончательный вариант она не вошла, пишет газета "Известия".

Отказ от ограничений связан с тем, что спиртосодержащие препараты не пользуются популярностью у населения. Продажи только за последний год упали на 12%. Средняя цена лекарств, которые содержат спирт, в первой половине 2017 года повысилась на 25% относительно того же периода прошлого года. Выручка от их продажи увеличилась лишь на 10%.

В марте этого года после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник" вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы. Это ограничение объема тары настоек и запрет продажи более двух флаконов в одни руки.