Пентагон заявил о непричастности к созданию пособия по войне с Россией

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Появившийся в США справочник по войне с Россией не имеет никакого отношения к Пентагону и к военной доктрине страны. Ранее издание The National Interest опубликовало пособие о том, как противодействовать стратегии "российской гибридной войны".

Министерство обороны США завило о непричастности к созданию пособия по войне с Россией, передает ТАСС.

Ранее издание The National Interest опубликовало пособие по противодействию стратегии "российской гибридной войны". В нем описывались виды российской техники и оружия, а также давались советы по противодействию им. Кроме того, в брошюре речь шла о якобы применении Россией подконтрольных ей сил при ведении опосредованных войн, в частности, на Украине.

В Пентагоне объяснили, что справочный материал составлен, скорее всего, одним из учреждений военного ведомства, исследовательскими или аналитическими центрами, которые не представляют официальную политику правительства.

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