В "Домодедово" отказались обслуживать "ВИМ-Авиа" в долг

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Аэропорт Домодедово отказался обслуживать в долг компанию "Вим-Авиа". Топливо для её рейсов кредиторы оплатили только до конца понедельника. Вылеты из Приамурья в Москву уже прекращены.

В минувшие выходные самолёты из аэропорта "Домодедово" отправляли с многочасовыми задержками, напомнил "ТВ Центр". Из 17 запланированных полетов были выполнены лишь девять, и только два из них по расписанию. Сотни пассажиров не могут вернуться домой из Турции, рейсы в Москву и Санкт-Петербург задерживаются на 12 часов. И лишь этой ночью удалось отправить борты в Магадан и Благовещенск, где люди ожидали вылета с пятницы.

По предварительным данным, не менее трех тысяч пассажиров понесли серьёзные убытки. Следственное управление на транспорте считает, что авиакомпания продавала билеты, заранее зная, что полёты будут сорваны. К тому же, как выяснилось, на предприятии уже давно не платили зарплату. Заведены административные дела.